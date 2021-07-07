İran petrokimya grevinde işçiler hükümetten resmi yanıt bekliyor

19 Haziran günü Güney İran'da büyük bir işçi grevi başladı. Petrol ve petrokimya şirketlerinden oluşan yaklaşık 90 iş yerinde, 40 binden fazla işçi greve girdi. Bu büyük ölçekli işçi grevi, petrol ve gaz endüstrisindeki kötü çalışma koşullarından ve düşük ücretlerden kaynaklanıyor. İşçilerin temel taleplerinden birisi ise taşeron sisteminin kaldırıp kadrolu çalışmaya geçilmesi. İran Emek Haber Ajansı (ILNA) işçilerin yüzde 80’inin güvencesiz koşullarda çalıştığını bildiriyor.

İran’da yayınlanan raporlardan, işçilere verilen asgari ücretin 2.5 milyon tümen, azami maaşın ise yaklaşık 4 milyon tümen olduğu anlaşılıyor. Buna karşın İran Merkez Bankası, 2021 yılında bir kişinin aylık geçimi için gereken maaşın ortalama 10 milyon tümen olduğunu açıkladı. İşçilerin aylık olarak ücret talebi ise 12 milyon tümen. 12 milyon tümen ise yaklaşık 500 dolar değerinde. Temel talepler konusunda ortak hareket etmek gerektiğini hatırlatan Petrol Endüstrileri Taşeron İşçiler Koordinasyon Konseyi, farklı işyerlerinde münferit tekliflerin dayanışmayı bölmesine izin vermeme çağrısı yaptı.

Grev İran kamuoyundan destek görüyor

Grev yapan işçiler, hükümetin kurduğu "İslami Emek Konseyleri" adlı yapının kendilerini temsil etmediğini, bu konseylerin işçileri denetlemek için kurulduğunu ve patronlara hizmet ettiğini söylüyorlar. Çeşitli kaynaklar, petrokimya işçilerinin grevine şoförler, öğretmenler, doktorlar, avukatlardan da destek geldiğini bildiriyor.

ILNA’nın aktardığına göre dün İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı’ndan bir delegasyon durumu incelemek üzere Buşehr eyaletinde Asaluye kentine gönderildi. İşçilerin delegasyonla temasa geçerek taleplerinin gerçekleştirilmesini umduklarını aktarıldı. Öte yandan dün Petrol Endüstrileri Taşeron İşçiler Koordinasyon Konseyi adına yapılan açıklamada, grevi sonlandırmak için hükümet tekliflerinin “resmi, yazılı ve kamuoyuna açık” olması gerektiğinin altı çizildi.

Talepler arasında “bağımsız örgütlenme hakkı” var

İran genelinde, petrol ve petrokimya şirketlerinin ödediği; yaşamı dayanılmaz hale getiren düşük ücretlere karşı greve çıkan işçilerin taleplerinden bir kısmı şöyle:

- Maaşlarda iyileştirme yapılması

- Gecikmiş ödemelerin derhal ödenmesi

- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş yeri güvenlik standartlarına uyulması

- İşçilerin çalıştıkları yerlerin ailelerinden çok uzakta oluşu ve sıcaklığın 50 santigrat dereceye ulaşması nedeniyle yirmi günlük çalışma için on gün dinlenme hakkı

- Kadrolu işçilerin sözleşmesine benzer bir sözleşme yapılarak tüm taşeron işçilerin doğrudan istihdamı

- İşten atılan tüm işçilerin işe geri alınması

- Sağlık ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi işçilere ve ailelerine yaşam standartlarına için uygun konutlar sağlanması

- Protesto hakkı ve hükümetten bağımsız örgütler kurma hakkı.