'İran nükleer müzakerelerde uzlaşmayı kabul edebilir'

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek olan nükleer müzakerelerde İran'ın, 2015'te imzalanan ve ABD'nin tek taraflı olarak geri çekildiği anlaşmayı "kurtarmak" için üzerinde çalışılan uzlaşma metnini kabul edeceği öne sürüldü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan bir üst düzey İranlı diplomat, Avrupa Birliği'nin yedi yıl önce mutabık kalınan anlaşmayı canlandırma önerisinin Tahran'ın temel talepleri konusunda güvence sağlandığı takdirde "kabul edilebilir" olduğunu belirtti. Ajansa konuşan diplomat, ek olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da askıda olan konularla ilgili güvence verilmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın nükleer enerji kapasitesiyle ilgili raporlarda yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunduğu belirtiliyor. Bu seviye, 2015 anlaşması kapsamında belirlenen yüzde 3,67'lik sınırın çok üzerinde. Nükleer bomba yapımı için ise gereken oranın yüzde 90 olduğu kabul ediliyor.