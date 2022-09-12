İran: İsrail'i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Kioumars Heydari, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere özel olarak tasarlanan "Arash-2" adlı uzun menzilli insansız hava aracı geliştirdiklerini söyledi.

İHA'ların hazır olduğunu belirten Haydari, "Biz İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentlerini hedef alması için özellikle Arash-2 İHA'sını geliştirdik. Çocuk katili bu rejimi tamamen yok etmek üzerine bu İHA'lar üretildi" dedi.

Haydari, İsrail'i hedef almak için geliştirildiği belirtilen Arash-2 adlı İHA'nın Arash-1'in yeni bir versiyonu olduğunu kaydetti.