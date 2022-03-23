İran ile Suriye arasında 'Ukrayna' görüşmesi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün ülkeye resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat da ele alındı.

SANA'nın haberine göre görüşmede iki ülke de "Batılı ülkelerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye çalışmasıyla uluslararası dengenin tehlikeli şoklara maruz kalmaması için çalışmak konusunda" anlaştı.

Ayrıca "dünyanın içinden geçtiği bu kritik aşamadaki değişimlerin ortasında" Suriye ve İran arasındaki iletişimin yoğunlaşmasının önemi konusunda da mutabık kalındı.

Görüşmede iki ülkeye yönelik yaptırımlara karşı özellikle ticaret ve ekonomi alanındaki karşılıklı anlaşmaların uygulanmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

Abdullahyan'ın Esad'a devam eden Viyana'da süren İran nükleer anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.