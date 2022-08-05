İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler Viyana'da başlıyor

İran müzakere heyeti, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turuna katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Heyete başkanlık eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müzakelerin yeni turuna ilişkin "ABD Nükleer Anlaşma üyelerinin cömertliği dolayısıyla sağlanan fırsatı değerlendirmelidir. Olgunluk gösterip sorumlu davranmaları için top onların sahasında'' ifadesini kullanmıştı.

İRNA'nın haberine göre Viyana müzakerelerine yakın bir kaynak, İran'ın Devrim Muhafızları'nın ABD terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçmediğini, medyada bu yönde yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Wall Street Journal Gazetesi İran'ın Devrim Muhafızları'nın ABD terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçtiğini, ancak ABD'nin daha güçlü garantiler talebine devam ettiğini iddia etmişti.

Öte yandan İran ve Rusya müzakere heyeti bugün Viyana Müzakereleri'nin yeni turu öncesi bir araya geldi.