İran: Hiçbir koşulda güvenlik ve huzurun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı dönüşü Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini öne sürerek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'da 'Amini ve başörtüsü' eylemleri

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınıp dövülen Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği iddia edilmişti.

İranlılar ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Amini'nin polis merkezine getirilmeden önce darp edildiğini ifade ediyor. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı. Gösteriler daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

Resmi olmayan rakamlara göre, şiddete dönüşen olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu en az 26 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.