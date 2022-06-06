İran: Filistin direnişini desteklemeyi sürdüreceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde Filistin başlığında geri adım atmayacağını söyledi.

Mehr haber ajansının aktardığına göre, gerici İran Devrimi'nin lideri İmam Humeyni'nin ölümünü anmak için gerçekleştirilen törende konuşan Emir Abdullahiyan, Humeyni'nin Filistin ve Kudüs meselesine özel bir önem verdiğine işaret ederek "Nükleer müzakerelerde İran halkının haklarından ve Siyonistlere karşı Filistinlilere olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz. Filistin halkının kurtuluş mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Arap ülkeleri ile İsrail arasında devam eden normalleşme sürecini "Filistin davasına ihanet" olarak niteleyen Abdullahiyan, bu ülkelerin yaptıklarından ötürü pişman olacaklarını dile getirdi.