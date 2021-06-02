İran donanmasına ait gemi patlama sonucunda battı

İran donanmasında bulunan en büyük geminin Umman Körfezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen bir patlama sonucunda battığı bildirildi.

Fars ve Tasnim haber ajansları, 'Kharg' adlı ikmal gemisinin tüm çabalara rağmen batmaktan kurtarılamadığını aktardı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, gemide gece saatlerinde yangın çıktı. Geminin, İran'ın Umman Körfezi'ndeki Jask limanı yakınlarında battığı bildirildi.

'Kharg' gemisinin İran donanmasında ikmal görevi gören birkaç gemiden biri olduğu kaydedildi. Geminin ağır kargo taşıyabildiği ve helikopterler için kalkış noktası görevi de görebildiği belirtildi. 1977'de inşa edilen gemi, 1984 yılında İran donanması bünyesine girmişti.

İran'da geçtiğimiz yıl yine bir donanma gemisi, askeri tatbikat sırasında füzeyle yanlışlıkla vurularak batmış, olay sonucunda 19 asker yaşamını yitirmiş, 15 asker yaralanmıştı. 2018 yılında da bir İran donanmasına ait bir gemi, Hazar Denizi'nde batmıştı.