İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait karargaha saldırı

İran'ın Meşhed kentinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "Yasir" karargahında patlama meydana geldi.
İran’da rejim karşıtı faaliyet yürüten ABD destekli Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yasir karargahına saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının Cuma günü yerel saatle 22.05 sularında gerçekleştirildiği açıklandı.
Halkın Mücahitleri Örgütü, 1 Temmuz'da Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Malik Eşter karargahına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdiğini açıklamıştı.