İran Devrim Muhafızları Komutanı: İsrailliler Avrupa'da ev bakmaya başlasın

İran İslam Devrim Muhafızları Havacılık Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İsrail'in Tahran'a yönelik askeri tehditlerini "saçmalıktan başka bir şey değil" olarak nitelendirdi.

Cumartesi günü Arapça yayın yapan haber kanalı al-Masirah'a verdiği söyleşide Hacızade, İsrail ile Hamas ateşkes anlaşmasına açıkça atıfta bulunarak "kuşatılmış Gazze Şeridi'nin İsrail'e ciddi bir yenilgi verdiğini" söyledi.

General, "Siyonist rejim bavullarını toplamalı ve ABD, Alaska veya Avrupa'da yaşayacak bir yer aramalı" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani, İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmeleri ve Avrupa ve ABD'de sattıkları mülkleri geri almaları gerektiğini söyleyen Hacızade'yi tekrarladı.

Kaani, "Tüm Siyonistlere geri dönüp Avrupa'da, ABD'de ve başka yerlerde sattıkları evleri geri almalarını ve evler bugünkünden daha pahalı hale gelmeden Filistin topraklarından dönmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Bu ayın başlarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'i "terörist garnizon" olarak nitelendirdi ve Yahudi devletine karşı savaşmanın tüm Müslümanların "ortak sorumluluğu" ve görevi olduğunu ekledi. Çağrı, son yıllarda İsrail'in başlattığı en kanlı saldırıların ortasında geldi.