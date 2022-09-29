İran Cumhurbaşkanı Reisi'den 'ahlak polisi' uygulamaları için değişiklik sinyali

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülmesiyle tüm ülkeye yayılan protestolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Reisi, İran'ın yaygın protestoların merkezinde İslami kuralların uygulamasının gözden geçirilebileceğini söyleyerek, "Gözden geçirilebilir ancak, ancak değerler değiştirilemez" dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Farklı görüşler alınmalı ve ifade edilmelidir. Bunun uygulanma yönteminin yanlış olduğu düşünülüyorsa ve yeni fikirler varsa bu yeni görüşler tartışılıp uygulanabilir" açıklamasını yaptı.

"Her yasanın uygulanması için en iyi yöntemi bulmalıyız" diyen Reisi, " Değerler değişime uğramaz ancak yöntemler değişebilir" ifadelerini kullandı.

Protestolara değinen Reisi, "Eleştiri ve protesto ile kargaşa ve kaos arasındaki sınır belirlenmelidir. Kargaşa ve kaos dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez" yorumunda bulundu.