İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaşasın Kürdistan

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün Rojhılat’ın Sine eyaletini ziyaret etti.

Rudaw'da yer alan habere göre, İbrahim Reisi ile çok sayıda bakan ve hükümet yetkilisi 8 Temmuz 2022 Cuma günü Sine'ye gitti. Reisi, Sine Havalimanı'nda Sine Valisi İslamil Zarini Kuşa tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, daha sonra Sine eyaletinde hayata geçirilen birçok projenin açılış törenine katıldı.

Sinelilere seslenen Reisi, “Kürdistan'ın kadın ve erkeklerinin ürettiği kültür ve sanat eserleri buranın zenginliğinin bir parçası. Bir şey söylememe izin verin: Yaşasın Kürdistan” ifadelerini kullandı.