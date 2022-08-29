İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer silahı haram kabul ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Ülke sorunlarını çözmede dışarıya bağımlı olmadıklarını ve kendi yerli imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Reisi, "Sorunları gidermek için dışarıya değil kendimize güvenmeliyiz. Kimsenin sorununu çözemeyen yabancılar bizim de sorunlarımızı çözemez” ifadelerini kullandı.

'Nükleer enerji en doğal hakkımız'

Nükleer enerji kullanımının İran’ın doğal hakkı olduğunu belirten Reisi, şöyle konuştu:

“Nükleer enerji bizim en doğal hakkımız. Hakkımız olan nükleer enerjiden vazgeçmeyeceğiz. Ancak bizim doktrinimizde nükleer silaha yer yok ve bunu haram kabul ediyoruz.

Nükleer teknoloji ve nükleer enerji bizim yasal hakkımız. Siyonist rejim hiçbir zaman bizim bu teknolojiye ulaşmamızı istemedi. Nükleer bilim ülkemizde yerli ve milli hale geldiği için ise kimse onu elimizden alamaz."

'Biden ile görüşmeyeceğim'

Eylül ayında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Reisi, “Daha önce de ifade ettiğim gibi Biden ile görüşmeyeceğim. ABD Başkanı ile görüşmenin İran’a ve halka bir faydası olmaz” ifadelerini kullandı.

ABD ile nükleer müzakerelere değinen Reisi, muhtemel bir anlaşma için ABD’den garanti talep ettiklerini belirterek, “İlk olarak anlaşmada gerekli garantiler verilmeli. İkinci olarak tarafların verdiği vaatlerin test edilmesi gerekiyor. Diğer konular ise İran’a yönelik uygulanan yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması ve siyasi gerekçelerle öne sürülen nükleer iddialar meselesinin kapatılmasıdır. Bize göre bu iddialar doğru değil ve aslı astarı yoktur” dedi.