İran casusluk yaptığı iddia edilen akademisyeni idam edecek

İran'dan yapılan açıklamada, 2016'da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin, İsveç ile mahkum takasıyla serbest bırakılma ihtimalinin olmadığını, idam cezasının kesin olduğunu belirtildi.

İsveç vatandaşlığı da bulunan Ahmed Rıza Celali, 2016 yılının Nisan ayında İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı Akademisyen Celali'nin, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail'e bilgi verdiği ve casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilmişti. İran Yüksek Mahkemesi, 2017'de aldığı kararda Celali'ye idam cezasına vermişti.

İran'a bağlı haber ajansı ISNA'da geçen hafta çıkan bir haberde, Celali'nin cezasının infazının 21 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtilmişti.

İran Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Zabihullah Hodaiyan bugün yaptığı açıklamada, Celali'nin cezasının ne zaman gerçekleşeceğini açıklamadan, Celali'nin İsveç'te yargılanan bir İran vatandaşıyla takas olasılığı olmadan idam edileceğini söyledi.