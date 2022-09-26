İran Başkonsolosluğu önünde eylem: 'Korkun bizden artık ölümden korkmuyoruz' 

İran’da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra katledilen Mahsa Amini için başlatılan eylemler devam ediyor.

İran’da vatandaşlar sokakları doldururken, İranlı kadınlar saç kesme protestosu başlattı. Kadınlar eylemi dünyada sembol haline geldi.

Bugün, Kadınlar, ellerinde Amini’nin fotoğrafları ve kesilen saçlarla İran Konsolosluğu’na gitti.

Polis, eylemin konsolosluk binası önünde yapılmasına izin vermedi.

'Kendi ülkemizi geri veriz bize, biz İran'da her gün ölüyoruz'

Eylemde konuşan bir kadın, "Kendi ülkemizi geri verin bize. Biz İran'da her gün ölüyoruz. İnsanlar, bir kere doğar bir kere ölür. Peygamber efendimiz dedi ki; zulme karşı sessiz kalma. Lütfen bizi duyun. Mazlumun ahı indirir şahı” dedi.

'Korkun bizden artık ölümden korkmuyoruz'

Başkonsolosluk önünde konuşan kadın ayrıca, "Mazlumun ahı indirir şahı. Korkun mollalar, Hamaney, istihbarat. Korkun bizden. Biz artık ölümden korkmuyoruz. Ben İran'dan kaçtım çünkü beni tecavüzle tehdit ettiler. Çünkü bana saldırdılar ama burada yapamıyorsunuz" diye yaşadıklarını anlattı.

'Ben korkak olmak istemiyorum'

Bir başka kadın ise, elinde kesilmiş saçları tutarak, “Zulmün önünde susmaktan korkuyorum. Ve ben o korkak olmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.