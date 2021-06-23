İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait binaya sabotaj girişimi

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait Kerec kentindeki bir binaya bu sabah saatlerinde sabotaj girişiminde bulunuldu.

Ülkenin sivil nükleer programına yönelik sabotaj girişiminin herhangi bir can kaybı ve maddi hasara yol açmadan önlendiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları bağlantılı bazı sosyal medya kanallarında bir insansız hava aracının binaya saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

İran'ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalındaki haberde, bugün erken saatlerde bir saldırı girişimi olduğu kaydedildi ve girişimin "İran'ın nükleer tesislerine ve bilim insanlarına karşı benzer sabotaj eylemlerinin ardından benimsenen sıkı güvenlik önlemleri sayesinde" başarısız olduğu ifade edildi.

ISNA haber ajansı da saldırı girişiminde bulunulan tesisin başkent Tahran'ın yaklaşık 40 km. batısındaki Kerec kentinde bulunduğunu duyurdu.

İran Atom Enerjisi Ajansı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Kerec kentinde 1974 yılında kurulan tesis "toprak, su, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretim kalitesinin nükleer teknoloji kullanılarak geliştirilmesi"ne odaklanıyor.