İran Arjantin'de el konulan uçağın mürettebatının ülkeden ayrılmasına izin verilmesini talep etti

İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'de İranlı havayolu şirketinden Venezuelalı havayolu şirketine devredilen kargo uçağına ABD'nin talebiyle el konulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, pilot dahil olmak üzere gözaltına alınan 7 mürettebat üyesinin ülkeden ayrılmasına izin verilmesi talep edildi.

Bakanlık Sözcüsü Nasir Kenani, basına yaptığı açıklamada, "Arjantinli yetkililerin kendilerini ABD'nin ve Siyonist rejimin baskısına alet olmaya izin vermeyeceğini ve İranlı vatandaşların acilen ülkeden ayrılmalarını sağlayacağını umuyoruz" dedi.

Uçağın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün kanunlarını da içeren uluslararası mekanizmalar çerçevesinde, Venezeula'ya devredildiğini belirten Kenani, ABD'nin uçağa el koyma gerekçesinin temelsiz olduğunu vurguladı.

Venezuela hükümeti de, konuya ilişkin bir açıklama yaparak uçağa el konulmasını eleştirdi. İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin başkan yardımcısı Disdado Cabello, Maduro hükümeti adına yaptığı açıklamada, "Bu uçağı beş yılda değil, şimdi istiyoruz, çünkü uçak Venezuela'ya ait" diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD'nin yaptırım uyguladığı İran şirketi Mahan Havayollarından Venezuela'nın devlet hava yolu şirketi Conviasa'nın alt kuruluşu Emtrasur Kargoya kullanım hakları devredilen Boeing 747-300 tipli YV3531 kayıt numaralı kargo uçağı 6 Haziran'da Karakas'tan Arjantin'e gelmiş ve yakıt kalmadığı için burada kalmıştı.

Arjantin İsrail Dernekleri Delegasyonu (DAIA), İranlı mürettebatın İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla uçağın ve mürettebatın soruşturulması için şikayetçi olmuştu.

Uçağın, 5'i İranlı 14'ü Venezuelalılardan oluşan mürettebatının pasaportlarına el konulmuş ve ülkeden çıkış yasağı getirilmişti. Daha sonra 1 İranlı ile 11 Venezuelalının ülkeden çıkış yasağını kaldırmıştı.