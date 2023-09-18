İran 6 milyar dolar karşılığında 5 ABD'liyi serbest bırakacak

İran, cezaevinde bulunan 5 Amerikan vatandaşını serbest bırakmaya hazırlanıyor.

BBC’nin haberine göre İran ve ABD arasındaki mahkum değişimlerinin bir yenisi yaşanıyor. İran’da cezaevinde bulunan beş ABD vatandaşının, Katar’ın da aracılık ettiği bir anlaşma yoluyla ülkelerine geri dönecek.

Güney Kore bankalarında bulunan ve dondurulmuş olan İran fonlarından 6 milyar doların Katar, Doha’daki bankalara aktarılmasından sonra anlaşma gerçekleşecek. Bunun karşılığında, ABD’de hapsedilen beş İran vatandaşı da serbest bırakılacak.

İran ve ABD'nin en son yaptığı esir değişimi, 2016 yılında, İranlı Siamak Namazi ve babası Baquer Namazi ile ABD askeri personeli Amir Hekmati'nin serbest bırakılması için bir gerçekleşmişti.

ABD, geçtiğimiz hafta İran’da tutuklu bulunan beş ABD vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Tahran’a uygulanan 6 milyar dolar değerindeki yaptırıma muafiyet kararına imza atmıştı.

ABD Nükleer Anlaşma'dan çekilince yaptırımlar yeniden gelmişti

ABD yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmişti. ABD'nin çekilmesinin ardından Washington tarafından İran'a dönük yaptırımlar yeniden uygulamaya girdi.