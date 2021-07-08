Irak'ta Yeşil Bölge'ye roket saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD büyükelçiliğinin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye en az 3 roketle saldırı düzenlendi.

Saldırı Suriye'de ABD'nin işgali altında tuttuğu Ömer petrol sahasına ve Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esad askeri üssüne yönelik füze ve drone saldırılarından saatler sonra gerçekleşti.

Irak Başbakanlığı'na bağlı güvenlik basın biriminden yapılan açıklamada, Yeşil Bölge'ye atılan ilk füzenin Ulusal Güvenlik Kurumu yakınlarına düştüğü, ikinci füzenin bir meydana isabet ettiği belirtildi. Açıklamada üçüncü füzenin bir yerleşim alanına düştüğü ve sivil bir araçta maddi zarara yol açtığı ifade edildi.

El Cezire'nin aktardığına göre ABD'li ve Iraklı yetkililer tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamalarda önceki 24 saat içinde gerçekleştirilen roket ve drone saldırılarında iki ABD askerinin yaralandığı belirtildi.