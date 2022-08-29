Irak'ta Sadr yanlılarına ateş açıldı: 12 ölü, 100'ün üzerinde yaralı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 12 kişinin öldüğü, 100’ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi.

AFP haber ajansı açılan ateş sonucu 12 protestocunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, ise bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.

Kazımi'den olağanüstü toplantı

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.

ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliye edildiği iddiası

Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.

Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi. ABD sözkonusu iddiayı yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Yetkili, "Bu yöndeki haberler doğru değildir. ABD hükümeti personelinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini ve tesislerimizin emniyetini sağlamak en büyük önceliğimizdir" ifadesini kullandı.