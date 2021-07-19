Irak'ta pazar yerinde bombalı saldırı: En az 35 ölü, onlarca yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda, Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesinde kalabalık bir pazar yerinde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi. Reuters'ın güvenlik ve hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre patlamada en az 35 kişi yaşamını yitirdi.

Daha önce patlamada 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

El Cezire'nin haberine göre bir polis yetkilisi yaralı sayısının en az 60 olduğunu bildirdi.

Irak güvenlik yetkilileri patlamanın bombalı intihar saldırısı olduğunu duyurdu. Ölü ve yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sadr kentindeki pazar yerinde "el yapımı patlayıcı kullanılarak bir terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak "Bayram arifesinde Sadr kentinde sivilleri hedef alıyorlar. Halkın bir an bile bayram etmesine izin vermiyorlar" diye yazdı.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa el-Kazımi bölgeden sorumlu federal polis alayı komutanını görevden aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. IŞİD'in bölgede daha önce benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.