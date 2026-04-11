Irak’ta KYB'nin adayı Cumhurbaşkanı seçildi, gözler başbakanlık kavgasında

Irak parlamentosu, aylar süren siyasi tıkanıklığın ardından Nizar Amedi’yi ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti. Böylece hükümet kurma sürecini felç eden kriz kısmen aşılmış oldu.

Cumartesi günü yapılan oylamanın ikinci turunda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı olan Amedi, 227 oy alarak bağımsız aday Muthanna Amin Nader’i (15 oy) açık farkla geride bıraktı. Amedi, 2003’te Saddam Hüseyin’in ABD işgaliyle devrilmesinden bu yana Irak’ın altıncı cumhurbaşkanı oldu.

'Zorlukların farkındayım'

Seçimin ardından parlamentoda konuşan Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu krizlere dikkat çekti:

Ülkemizin karşı karşıya olduğu zorlukların büyüklüğünün farkındayım.

Amedi, “Irak önce” vurgusu yaparken yasama, yürütme ve yargı arasında işbirliği sözü verdi.

ABD-İsrail'in İran saldırılarının etkisi

Cumhurbaşkanlığı seçimi, ABD-İsrail'in İran'a dönük savaşının hemen ardından geldi. Haftalar süren çatışmalar Irak'ta da sahaya yansıdı. İran’a yakın silahlı grupların ABD hedeflerine yönelik saldırıları ve buna karşılık ABD ile İsrail’in düzenlediği operasyonlar, Irak güvenlik güçlerini de doğrudan hedef haline getirdi. Amedi’nin bu saldırıları kınaması, yeni dönemde denge siyaseti arayışının süreceğini gösteriyor.

Asıl mücadele başbakanlıkta

Irak’ta siyasi gücün asıl toplandığı yer cumhurbaşkanlığı değil, başbakanlık. Bu nedenle gözler şimdi tamamen bu koltuğa çevrilmiş durumda. 2003 sonrası kurulan mezhep temelli sistem gereği başbakanın Şii olması gerekiyor ve parlamentodaki çoğunluğu elinde bulunduran İran’a yakın blok, bu görev için Nuri el-Maliki’yi öne çıkarıyor.

Ancak bu tercih yalnızca iç politik bir mesele değil. ABD Başkanı Donald Trump, Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda Washington’un Irak’a verdiği desteği çekebileceğini açıkça dile getirdi.

Kritik takvim başladı

Anayasa gereği Amedi’nin önünde sınırlı bir süre var. En büyük parlamenter bloğun adayını hükümeti kurmakla görevlendirmesi ve kısa sürede bir kabinenin ortaya çıkması gerekiyor. Ancak seçimlerin üzerinden yaklaşık beş ay geçmesine rağmen hâlâ hükümet kurulamamış olması, bu sürecin de yeni krizlere gebe olduğunu gösteriyor.