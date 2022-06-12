Irak'ta kuraklık nedeniyle 3400 yıllık antik kent ortaya çıktı

Bereketli Hilal adı verilen ve Mısır'daki Nil Nehri deltasının kuzeyinden başlayarak Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak'ı içine alan coğrafi alan arkeoloji tarihinde kritik bir öneme sahip. Geçen yıllar her ne kadar bir çok tarihi alanı ve eseri tahrip etse de her geçen gün yeni antik kentlere, buluntulara ve eserlere denk gelinebiliyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yer alan Duhok şehrindeki bir ilçede ortaya çıkan antik kent ise 3400 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarıyor. Musul Barajı'nın sularının çekilmesi ile ortaya çıkan antik kentin Mittanilere ait olduğu ve tarihi Ninova bölgesindeki bir çok bilgiye de katkı sunacağı düşünülüyor.

Duhok Valiliği'ne bağlı Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü Bekes Birifkani'nin düzenlediği basın toplantısında, çıkan antik kentte şu ana kadar 2000 civarında tarihi alanın keşfedildiği belirtiliyor. 1990 yılında yapılan Musul Barajı ile sular altında kalan antik kentin yerleşim alanında 1985 yılına kadar insanların yaşadıkları biliniyor. Baraj yapımı sürecinde insanların buradan taşınması ve bölgenin sular altında kalması arkeolojik incelemelerin zeminini ortadan kaldırmıştı.

Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür Varlıklarını Koruma Başkanı Hasan Ahmed Dicle yaptığı açıklamada suların çekilmesiyle birlikte çalışmaların mümkün hale geldiğini ifade etti. Almanya'dan bazı üniversitelerin de kazıya dahil olduğu ve incelemeler başlattığı ifade edilirken buradan ortaya çıkacak bilgi ve belgelerin Mittani İmparatorluğu'na dair verileri derinleştireceği tahmin ediliyor.

Aradan geçen yıllara rağmen antik şehrin duvarlarının yıkılmadığı görülüyor. Zahiko adını taşıyan antik kentte sürdürülen çalışmalar sular yeniden yükselmeden verilerin kurtarılması çabasıyla devam ediyor.