Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 2 gün içerisinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden protestocu ve bütün güvenlik birimi teşkilatı mensupları için mecliste 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Yas kararının milletvekillerinin talepleri doğrultusunda alındığını belirten Halbusi, Irak Bakanlar Kurulu’ndan da ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilmesini istedi.

Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı.

Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişinin yaralandığı belirtilmişti.