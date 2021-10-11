Iraklı yetkili: IŞİD'in finans şefini Türkiye'de yakaladık

Irak makamları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından aranan IŞİD'in maliye şefi Sami el-Caburi'nin yurtdışında bir operasyonda yakalandığını söyledi.

Üst düzey bir Irak askeri kaynağı AFP'ye verdiği demeçte, aynı zamanda ölü IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin eski yardımcısı olduğundan şüphelenilen Caburi'nin Türkiye'de tutuklandığını söyledi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi daha önce Caburi'nin Irak'ın "sınırları dışında" istihbarat servisleri tarafından "karmaşık bir dış operasyonda" tutuklandığını açıklamıştı ancak nerede olduğunu açıklamamıştı.

Ülkedeki yetkililerin Irakla herhangi bir iş birliğinde olduğuna ilişkin bir beyan bulunmazken konuya ilişkin Ankara'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

ABD, Caburi'nin yakalanması için 5 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

ABD Adalet Ödülleri programı, Caburi'nin "bildirildiğine göre, grubun yasadışı petrol, gaz, antika ve mineral satışlarından elde edilen gelir getirici operasyonlarını denetleyen IŞİD için maliye bakanına eşdeğer olarak görev yaptığını" ifade ediyor.