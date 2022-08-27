Irak'da Sadr partilere 72 saatlik ultimatum verdi

Irak'ta son siyasal krizin kilit ismi Şii dini lider Mukteda El Sadr, bugün yaptığı açıklamada ülkedeki tüm siyasi partilere üç günlük ultimatum verdi. Sadr "yalnızca 2003'ten sonra hükümette yer almamış isimlerle anlaşmaya varacağını" belirtti.

Sadr'ın sözcülerinden Salih Muhammed El Iraki, "Parlamentonun feshedilip erken seçim yapılmasından daha önemli bir şey var ve en önemlisi de 2003'teki Amerikan işgalinden bugüne siyasi sürece katılan tüm parti ve şahsiyetlerin buna katılmaması" dedi.

El Iraki, bu ilkenin bugün Sadr hareketi içerisinde yer alanlar için de geçerli olduğu belirtildi.

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran'a yakın Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı.

Sadr destekçileri daha sonra 30 Temmuz’da meclis binasını basarak tekrar basarak işgal etmişti.

Sadr, 10 Ağustos tarihinde Yüksek Yargı Konseyi’nden meclisi bir hafta içerisinde feshetmesini talep etmişti.