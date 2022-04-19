Irak, Pençe Kilit Operasyonu'nu kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Al-Sahaf, Irak hükümetinin, Türkiye'nin askeri operasyonunun egemenlik ve iyi komşuluk ilkesini ihlal ettiğini belirterek kınadıklarını açıkladı.

Ahmed Al-Sahaf, operasyona karşı çıktıklarını vurgulayarak, "Irak, Türk kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin ve Basyan topraklarını saldırı helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla bombalayarak gerçekleştirdiği askeri operasyonları reddediyor ve şiddetle kınıyor" dedi.

Al-Sahaf, operasyonun iyi komşuluk ilkesini de ihlal ettiğini belirterek, "Irak, bu eylemi ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen uluslararası sözleşmeleri ve yasaları ihlal eden bir eylem olduğu için egemenliğinin ve ülkenin bütünlüğünün ihlali olarak görmektedir. Güvenlik faaliyetleri her iki tarafın da hizmetinde yürütülmesi gerekir" dedi.

Irak Cumhurbaşkanlığı: Egemenlik ihlal ediliyor

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da, "Cumhurbaşkanlığı, Kürdistan bölgesinde Irak sınırları içinde devam eden Türk askeri operasyonlarını büyük bir endişeyle takip ediyor ve bunları Irak egemenliğinin ihlali ve ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor" ifadeleri yer aldı.

Sözcü, tek taraflı eylemlerin kabul edilmediğini belirterek, "Görüşmelerin ve koordinasyonun sağlanması yönünde yapılan çağrılara rağmen, Türk askeri operasyonlarının Kürdistan bölgesinde Irak sınırları içinde ve Irak federal hükümeti ile koordinasyon olmaksızın tekrarlanması kabul edilemez" dedi.