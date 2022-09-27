Irak Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatı 150 dolara ulaşabilir

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gelecek aylarda petrol fiyatının 150 dolara ulaşabileceğini belirterek, bunun petrol üreticisi olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, “Kış yaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının yükseleceğini hissediyorum. Belki de varil başına 150 dolara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının kışın da yükselemeye devam etmesinin, üretici olmayan ülkelerin ekonomisine zarar vereceğini belirten Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, fiyat arışındaki mevsimsel faktörlere ek olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların da ‘hidrokarbon maliyeti’ üzerinde etkisi olacağını söyledi.

Dün 86.44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82.86 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.32 artarak 83.95 dolar olmuştu.