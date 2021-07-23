Irak Dışişleri Bakanı ABD'de: Çekilme konusunda anlaşmayı umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Washington’da biraraya geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden da Pazartesi günü Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi Beyaz Saray’da ağırlayacak. Amerika’nın Sesi’ne özel söyleşi veren Fuad Hüseyin, ABD birliklerinin Irak’tan çekilmesi konusunda bugün bir anlaşmaya varmayı beklediklerini dile getirdi.



Amerika’nın Sesi’nden Muteber Şirwani'ye özel bir söyleşi veren Hüseyin, iki taraf arasındaki görüşmelerin içeriği, olası anlaşma sonrasında ABD askerlerinin durumu ve IŞID’la mücadele konusundaki sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:



"Görüşmelerde bir dizi konu ele alınacak, bunlar arasında petrol, enerji, kültürel konular, sağlık, askeri alan, güvenlik ve finans yer alıyor."



"Görüşmelerimizde askeri konular ve güvenlik ele alınacak, elbette. Amerika ve Irak, IŞID konusunda her zaman müttefik durumundaydılar, öyle kalmaya da devam edecekler. IŞID yok edilmiş durumda, büyük topraklara hükmeden konumundan terörist bir oluşuma indirgenmiş durumda. IŞİD’e karşı aldığımız destek devam edecektir. Bu görüşmelerde, Amerikan muharip güçlerinin bu aşamada Irak’ta bulunmasına gerek olmadığı konusu üzerinde duracağız. Bence biz bugün (23 Temmuz Cuma) bir anlaşmaya varırız, ardından da Amerikan birliklerinin – muharip birliklerinin – Irak’ta kalmayacağını kamuoyuna duyururuz. Askerlerin çekilme takvimi, birliklerin güvenliğinin sağlanması ve diğer teknik konular daha sonra iki taraf arasında belirlenir."

'Irak iç meselelerde tek başına bırakılamaz'

"Irak’ın durumu Afganistan’dan farklı. Ancak Afganistan’daki durumu yakından takip ediyoruz ve bu konuyu görüşmelerimizde ele alacağız. Irak’a, diğer ülkelerin desteğiyle, güvenlik garantisi veren bir anlaşmaya varmayı umuyoruz. Çünkü Irak iç meselelerde tek başına bırakılamaz. Özellikle güvenlik meselesi son derece çetrefilli bir durum. Irak’ın teröristler konusunda istihbarat paylaşımına ihtiyacı var. Bu alanda Amerika ve diğer ülkeler yardımcı olabilir, çünkü IŞID yerel değil, küresel bir terör örgütü. Bu alandaki işbirliğimiz devam edecektir. Irak ordusunun, eğitim ve silah desteğine ihtiyacı var. Elbette 2003 yılından bu yana Irak’ta olan ABD bu alanda önemli katkılarda bulundu. Ancak, örneğin Irak hava kuvvetleri hala çok zayıf, hatta neredeyse yok gibi, oysa IŞİD’le mücadele önemli ölçüde hava desteği gerektiriyor. ABD bu alanda Irak’a yardımcı olabilir. Amerikalılar vardığımız anlaşmada bu çerçeve içinde Irak’ta kalabilir."

