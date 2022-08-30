Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten erken seçim açıklaması

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın; taraftarlarına protestoları sona erdirip Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi terk etmeleri çağrısı yapmasının ardından, Sadr destekçilerinin alanlardan çekilmiş ve olaylar sona ermişti.

Sputnik'in haberine göre, Irak Koordinasyon Grubu, olayların sona ermesinin ardından hükümet kurma sürecinin hızlandırılmasını talep etti. Koordinasyon Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan olayların tekrarlanmaması için hükümet kurma sürecine hız verilmesi gerektiği vurgulandı.

Siyasi tarafları çalışmaya çağıran Koordinasyon Grubu, Irak Meclisi ve diğer anayasal kurumların çalışmaya dönmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise yaptığı açıklamada, erken seçime gidilmesi için ulusal bir diyaloğun sağlanması gerektiğini belirtti. Koordinasyon Grubu yöneticilerinin Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr ile iletişime geçmesine isteyen Salih, ulusal uzlaşının sağlandığı takdirde erken seçimin yapılmasının ülkedeki siyasi krize bir çözüm olacağına inandığın belirtti.