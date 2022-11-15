Irak Başbakanı: Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar 6 ayda çözülecek

Başbakan Sudani, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'ın bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmak istediğini dile getiren Sudani, Suudi Arabistan ile enerji başta olmak üzere birçok yatırım alanında iş birliği olduğunu ve bunu sürdürmek istediklerini ifade etti.

Sudani, Bağdat ile Erbil arasında çözüm bekleyen konulara dair soruya karşılık, "Merkezi ve bölgesel yönetim arasında askıda bulunan konular ve sorunlarla ilgili siyasi bir anlaşma mevcut. Bu anlaşma hükümet programında da yer aldı. Petrol ve doğal gaz yasası ile bölgesel yönetime bütçeden verilecek pay ve gümrük kapılarından gelen gelirlerin paylaşımı gibi konular kurulan ortak komisyonlarca 6 ay içinde çözülecek." ifadelerini kullandı. (AA)