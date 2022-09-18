İptal edilen KPSS bugün yapılacak

31 Temmuz’da gerçekleştirilen oturumunda yaşanan skandal sonrası 4 Ağustos’ta iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün yapılacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu bugün 10.15'te yapılacak. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

KPSS'nin ilk oturumu olan Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek için adayların en geç saat 10'da, Eğitim Bilimleri oturumu için de en geç 14.30'da sınav binalarında olması gerekiyor.

Nüfus müdürlükleri saat 15.00'e kadar adaylar için açık olacak. Sınava geciken adaylar için 6 bin 725 polis aracı ve bin 949 motosikletli polis de hazır olacak.