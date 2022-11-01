İntihar haberi çıkmıştı: Galatasaray'dan Metin Görgün açıklaması

Galatasaray'dan hayatını kaybeden Metin Görgün için açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, Metin Görgün'ün kulüpten 5 milyon TL alacağı olduğu ve bu nedenle girdiği finansal kriz sonrası intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

İşte yapılan açıklama:

"Uzun yıllar formamızı terletmiş olan eski milli oyuncularımızdan Metin Görgün’ün vefatı ile ilgili olarak bugün www.odatv4.com internet sitesinde yer alan “Spor Dünyasını yasa boğan intihar… Galatasaray’a yazdığı mesaj” içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bahsi geçen haberde Metin Görgün’ün Galatasaray’dan 5 Milyon TL’lik alacakları sonucunda finansal olarak krize sürüklendiği ve girdiği bunalım sonucu kendisini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atmak suretiyle intihar ettiği ifade edilmiştir. Söz konusu haber içeriğinde yer alan bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Nitekim Promega Tekstil Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından da konu hakkında yapılan açıklamada Kulübümüz iştiraki olan Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş’den vadesi geçmiş herhangi bir alacakları olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Hem Kulübümüzü hem de yönetim kurulumuzu zor durumda bırakmaya yönelik, iyi niyetten yoksun, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bu tarz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Bu vesileyle merhum Metin Görgün’e bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve Türk Spor camiasına başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygılarımızla."