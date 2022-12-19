İntihar ettiği iddia edilmişti: Beyza Taşkıran'ın annesiyle konuşması ortaya çıktı

Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, İzmir'e turizm fuarı için gitmişti. Fuarın ardından Taşkıran 11 Aralık'ta annesi Canan G. ve kız kardeşleriyle birlikte yaşadığı Antalya'ya dönmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Havalimanının içerisinde cep telefonuyla konuşan genç kadın 14 metreden aşağı düştü. Taşkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.

32 yaşındaki genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taşkıran'ın cenazesi daha sonra ailesi tarafından alınarak uçakla Antalya'ya götürüldü. Kahramanmaraşlı Taşkıran, 12 Aralık'ta toprağa verildi.

En son konuştuğu kişinin ifadesi alınacak

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Beyza Taşkıran'ın ölümünden önce saat 22.02 sıralarında kiminle görüştüğünün tespit etmek için cep telefonuna el konuldu. En son konuştuğu söylenen söz konusu kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenilirken, soruşturma sonunda Taşkıran'ın kesin ölüm nedeni belli olacak.

Annesine 'bana yemek ayırdınız mı?' demiş

Beyza Taşkıran'ın havalimanındayken annesi Canan G. ile yaptığı telefon konuşmasındaki son sözleri de ortaya çıktı. Genç kadının annesi Canan G.'ye, "Anne bana yemek ayırdınız mı? Antalya'ya aç geliyorum" dediği öğrenildi.

Taşkıran'ın ölümünün ardından konuşan yakını, "Beyza işinde çok başarılıydı. İzmir'deki turizm fuarında yaptığı sunumdan sonra İzmir Valisi bile yanına gelip tebrik etmiş. İsviçre tatilinden yeni gelmişti. İngilizcesi çok iyiydi. Firması onu yurtdışına gönderecekti. Hayalleri vardı. Sokak hayvanlarını ameliyat ettirir, iyileştirir, kampanyalar düzenlerdi. Annesine ve kız kardeşlerine çok düşkündü. 32 yaşında hayat dolu bir insandı. Beyza dans geçmişi olan, hayat dolu başarılı, gelecek planları olan sevgi dolu biriydi. Turizm fuarında halk oyunları ekibiyle harmandalı bile oynamış" dedi.

'Havalimanının ihmali olabileceğini düşünüyoruz'

Beyza'nın yaşamını yitirmeden önce cep telefonuyla konuştuğu son kişinin kim olduğunu bilmediklerini anlatan yakını, "Biz olayda havalimanının bir ihmali olabileceğini düşünüyoruz. İntihar ettiğini düşünmüyoruz. Bu olayın sorumlusu kimse bulunsun istiyoruz. Olay günü saat 21.00 sıralarında 'Anne bana yemek ayırdınız mı? Antalya'ya aç geliyorum' diyen bir insan intihar etmez" şeklinde konuştu.