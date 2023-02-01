Interpol tarafından aranan Avustralyalı suç örgütü yöneticisi Türkiye'de yakalandı

Aralık 2021'de, bir çete cinayet planına karıştığı suçlamasıyla hakkında tutuklama emri çıkarıltılan Avustralyalı Massoud Zakaria ülkesinden kaçmıştı. Olaydan 1 yıl sonra 27 yaşındaki suç örgütü üyesi Massoud Zakaria, Türkiye'de yakalandı.

Bir yıldan fazla bir süredir firarda olduğu iddia edilen Sidneyli Zakaria Interpol tarafından aranıyordu.

Avustralya menşeli ABC'nin haberine göre Avustralya Federal Polisi, zanlıyı Avustralya'ya iade etmek için Türk yetkililerle görüştüklerini kaydetti.

"Alameddine" suç örgütünün üst düzey üyesi olduğu belirtilen Zakaria, cinayete komplo kurmak, bir suç örgütünü yönetmek, uyuşturucu tedariki gibi suçlar nedeniyle Avustralya Federal Polisi tarafından aranıyordu.

Zakaria'nın, Ağustos 2021'de Kuzey Sidney'de başka bir suç örgütünden Ibrahem Hamze'ye yönelik başarısız bir cinayet girişimin planlanmasına karıştığı iddia ediliyor. Hamze'nin, Alameddine'in rakip ağı Hamzy çetesinin bir parçası olduğu iddia ediliyor. İki örgüt arasındaki "kan davası" kapsamında Sidney'de halka açık bir dizi silahlı saldırı gerçekleşti.

DHA'nın haberine göre Türkiye'de yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Massoud Zakaria, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Mumcular S Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Zakaria'nın, Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden balıkçı teknesine binip sonra Asya üzerinden Türkiye'ye ulaştığı, İstanbul'un ardından kara yolu ile Bodrum'a geldiği belirtildi.

Öte yandan Masood Zakaria'nın eşi Azza Masood'un da Nisan 2021'de polis baskınında yakalandığı belirtildi. Azza'nın, Yeni Güney Galler'deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken, belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, 12 ay kamu hizmeti cezası aldığı, çiftin evine de el koyulduğu öğrenildi.

Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.