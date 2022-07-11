İnternet sitesinde kesintiler yaşayan avukat, açtığı tazminat davasını kazandı

Avukat İlker Atamer, 2013’ten beri yayın yapan avukatlık bürosunun internet sitesi için Equinix Turkey Enterprises Data Merkezi Üretim İnş. San. ve Tic. A.Ş.’den yer sağlama (Hosting) hizmeti almaya başladı. 2018 Ekim ve Kasım ayına kadar kısa süreli kesintiler dışında ciddi bir sorun yaşamayan Atamer, 1 Ekim 2018 günü itibarıyla internet sitesinde birkaç gün boyunca devam eden sık ve uzun süreli kesintiler yaşamaya başlandı.

Hürriyet'ten Ayşe Usta'nın haberine göre, sitenin 1-4 Ekim 2018 arasında 80 saati aşkın bir süre yayında olmaması üzerine Av. İlker Atamer ‘ayıplı hizmet ve haksız fiil’ gerekçesiyle hosting hizmeti aldığı firma hakkında dava açtı. Dilekçede, 1 Ekim-1 Kasım 2018 arasında kesintilerin yaşanmaya devam ettiği belirtildi. İstanbul 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Davalının ayıplı hizmeti sonucu internet sitesinin hosting kesintisiyle yayından kalktığı süreç boyunca maddi zarara uğrandığı gibi prestij kaybı ve mesleki itibarının sarsılması nedeniyle manevi olarak da zarara uğranmıştır” ifadelerine yer verildi.

2 bin TL tazminat kazandı

Mahkeme, yaşadığı stres ve elem nazara alındığında uğradığı manevi kayıplar yönünden 2 bin TL manevi tazminatın olay tarihi olan 1 Ekim 2018 itibariyle yasal faizi ile hosting hizmeti veren şirketten alınarak Atamer’e ödenmesine hükmetti.

'Örnek teşkil edebilir'

Kararı değerlendiren Avukat İlker Atamer şunları söyledi:

“Hosting (yer sağlama) hizmetlerinde dünya standardı yüzde 99.9 kesintisiz yayındır. Kesinti nedeniyle müvekkillerim bana ulaşamadığından ciddi bir manevi zarara uğradım. Firmanın gayri ciddi yaklaşımı ve problemi çözme konusundaki yavaşlığı nedeniyle dava açmaya karar verdim. Tazminat rakamını düşük bulsak da bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk defa bir hosting firması kusurlu hosting hizmeti nedeniyle tazminata mahkûm edilmiş durumda. Bu yönüyle açılacak benzer davalar için örnek bir karar teşkil etmektedir.”