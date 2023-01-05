İnternet medyasına yönetmelik darbesi

Basın İlan Kurumu'nun hazırladığı internet haber sitelerinin resmi ilan alma şartlarını düzenleyen yönetmelik taslağı ortaya çıktı.

Basın meslek örgütleri taslağa tepki gösterirken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de ‘'İktidar, internet medyasının da kökünü kurutmak istiyor. Bir internet sitesi resmi ilan alabilmek için 2 yıl bekleyecek, 32 kişi çalıştırması gerekecek'' dedi.

Taslakta 24 ay bekleme süresi, istihdam edilecek kişi sayısı, ziyaretçi sayısı, tıklanma sayısı, günlük haber ve görüntüleme sayısına ilişkin belirlenen kriterlerin “Uçuk kaçık” olduğunu söyleyen Sertel şöyle dedi:

‘'Bu taslak yürürlüğe girerse internet siteleri ayakta kalamaz. Taslağa göre halen tüm şartları taşısa bile 24 ay bekleme süresi olacak. Türkiye geneli yayın yapan bir internet sitesinin 32 kişi çalıştırması, günlük en az 240 haber yayınlaması, günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının 500 bin, günlük asgari sayfa görüntülenmesi sayısının da 1,5 milyon olması gerekiyor. Ankara ve İzmir'i kapsayan 2'nci kategoride bu sayılar tekil ziyaretçide günlük 30 bin, görüntülenmede ise 90 bin olarak belirlendi.

Kriz ortamında hangi internet sitesi bu kadar kişiyi çalıştırabilecek. Bu kriterlerin hiçbiri karşılanabilir değildir. 32 personelle 2 yıl boyunca ilan almadan nasıl faaliyet gösterilsin. Gerçekleri yazan ve gerçekleri dile getiren internet siteleri tıpkı gazetelerde olduğu gibi cezalandırılacak ve resmi ilan verilmeyecek. Bu düzenleme ile internet medyasında da tekelci dönem başlıyor”

