Instagram'da 4 bin hesap askıya alındı

Bir dizi Instagram kullanıcısı, bugün öğleden sonra hesaplarının askıya alınmasıyla karşı karşıya kaldı.

DownDetector'a göre, sorun yerel saatle 13:08'de başladı ve tüm dünyada 4 bine yakın kullanıcının hesabı herhangi bir gerekçe sunulmadan askıya alındı. Bunların binden fazlası İngiltere'deki kullanıcıların hesapları oldu.

Hesapları askıya alınan kullanıcılara itiraz etme fırsatı veriliyor, ancak bunu yaptıklarında siyah ekran görüyorlar.

Konuya ilişkin Instagram'dan yapılan açıklamada 'Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Durumu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz' denildi.