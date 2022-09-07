Instagram için raylarda video çeken gence tren çarptı

Olay, 4 Eylül Pazar günü Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında meydana geldi.

17 yaşındaki Akshay Raj adlı genç, Instagram'da paylaşmak için arkadaşıyla birlikte 'reels' videosu hazırlamak için rayların kenarında yürümeye başladı.

O esnada arkasından hızla gelen tren gence çarptı. Görüntülerde tren gencin omzuna vurduğu ve bir anda yere serdiği görülüyor.

DHA'daki habere göre kulağından kan gelen genç, demiryolu görevlilerinin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu ifade edildi.