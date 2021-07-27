İnsan hakları kurumundan Bolu Belediye Başkanı'na mesaj: Takip ediyoruz

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancılara yönelik ayrımcı ifadelerinin ‘takip edildiğini’ bildirdi.

CHP’li Özcan, dünkü basın toplantısında, kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla zamlı alınacağını söylemişti.

Diken gazetesinin aktardığı habere göre; bu sözler üzerine açıklama yayınlayan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK, şunları kaydetti:

“İnsan onurunu temel alarak, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ve söz konusu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek üzere görevlendirilen kurumumuz, söz konusu açıklamaları 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ulusal ve uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde takip etmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”