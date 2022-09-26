İnsan hakkı ihlalleri: Son bir ayda cezaevlerinde 7 kişi yaşamını yitirdi, 38 kadın öldürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her ay düzenli olarak yayımladığı "Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri Raporu"nu açıkladı. Tanrıkulu'nun raporuna göre, Ağustos ayında 235 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Bunların 38'ini kadın cinayetleri oluşturdu.

Rapora göre işkence ve cezaevinde kötü muameleye maruz kalan kişi sayısı 345 oldu. Raporun "Düşünceyi ifade özgürlüğü" bölümünde ise gözaltına alınan/tutuklanan gazeteci sayısının 4 olduğu, dava/soruşturma açılan gazeteci sayısının 5 olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz ay, 150 kez toplatma ve erişim engelleme kararı alındı. 8 gazeteci saldırıya uğrarken, düşünceyi ifade nedeniyle dava/soruşturma açılan kişi sayısı 8 oldu. Aynı sebepten gözaltına alınan veya tutuklanan kişi sayısı ise 7 oldu. Rapora göre, geçen ay parti, belediye, sendika ve derneklerin üye ve yöneticisi çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunlardan en az 12'si ise tutuklandı.

Ağustos ayında, polisin zor kullanarak müdahale ettiği basın açıklaması, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi 35 olayda 2’si çocuk en az 196 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay içinde, en az 10 miting, etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro/film gösterimi valilikler ve kaymakamlıklar tarafından engellendi veya yasaklandı.

CHP’li Tanrıkulu raporu, “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında başarılı bir şey var. Zalimlikte, zulümde ve zorbalıkta eşitliği sağladı. İnsan hakları; kimlik, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihlal edilmeye devam ediyor” diye değerlendirdi.