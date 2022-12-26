İnşaat sektöründe güvensizlik sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022'ye ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre, inşaat sektöründe yüzde 1,2 artarak 92,6 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliğini gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,7 artarak, 120,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe ise endeks, yüzde 4,5 artarak 127,5 değerini aldı.

Endeksin 100'den küçük olması kötümserlik göstergesi

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.