İnşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi 1707. Sokak'taki 4 katlı inşatta meydana gelen olayda, yapımı devam eden 4 katlı binanın en üst katında dış cepheye sıva yapan Şeyho Beke (47) iskeleden düştü.
Toprak zemine düşen Beke, olay yerinde yaşamını yitirdi. İşçinin düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri Beke'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İşçinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)