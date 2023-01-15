İnşaat işçileri Kadıköy İşçi Evi'nde buluştu: Dayanışma ve mücadele çağrısı

14 Ocak Cumartesi, Kadıköy İşçi Evi’nde yapılan inşaat işçileri toplantısı, Patronların Ensesindeyiz adına yapılan sunumla başladı. Sunumda ilk olarak asgari ücret ve enflasyon açıklanması sonrası işçiye düşen yoksulluk, seçim süreci ve aday tartışması konuşuldu. Muhalefetin işçi sınıfının öfkesini sandığa sıkıştırarak soğurmak istediği, Babacan ve Davutoğlu gibi bugünkü düzenden sorumlu olan isimlerin umut olarak çıkartıldığı oysa ki işçi sınıfına dair hiçbir söze yer verilmediği söylendi. Yalnızca Erdoğan gitsin diyerek tüm düzeni ve patronları karşısına almayanların, işçi sınıfı için hiçbir cevap oluşturamayacağı aktarıldı.

Devamında, şantiyelerde çok karşılaşılan kurtlu yemekler, böcekli yataklar ve eksik maaş yatırılması vb. sorunlar olduğuna değinildi ve bu zinciri kırmak için işçilerin örgütlü mücadele etmesi gerekliliği vurgulandı. Bu tablonun karşıtı olarak ise, patronlara 2022 yılında verilen teşvikler ve PE’nin yayınladığı hazine ve işsizlik fonundan patronlara akıtılan teşvikleri içeren broşür konuşuldu.

Açılış konuşması ardından söz alan inşaat işçileri, patronlar MÜSİAD veya TÜSİAD içerisinde nasıl örgütlülerse kendilerinin de bunların altında kalmayacak şekilde örgütlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Sorumluların sadece beşli çete olarak bilinen en büyük inşaat firmaları olmadığı, bütün sektörde denetimsizlik ve keyfilik koşullarının devam ettiği belirtildi.

Patronların işçileri birbirine kırdırarak ücretleri düşürmek için her yolu denediğini anlatan inşaat işçileri, göçmenlerle buralı işçiler arasında kavga çıkartmanın patronların işlerine yaradığını, örgütlenememiş bir işçi sınıfı yarattığını aktardılar ve hiçbir alanda mücadele etmeden kazanılamayacağını belirttiler.

PE İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı ile yakın zamanda yaşadığı işten çıkarmayı ihbar ederek tanıştığını belirten bir inşaat işçisi, haklarını almak için PE ile temasa geçtiğini patronuna söylediğinde, iki gündür yatmayan ve ayın başında ödeyeceklerini söyledikleri maaşının beş dakika içinde yattığını aktardı. Patronların maaliyetleri kısmak için işçinin cebine göz diktiklerini ve uzun süre çalışma vaadiyle işçileri çağırıp kısa süre içerisinde çıkarılmalarının son zamanlarda sık görüldüğünü aktardı.

Toplantı, inşaat işçilerinin şantiyelerde çözüm için kurtarıcı beklememeleri ve mücadeleyi, dayanışmayı ve örgütlenmeyi büyütmeleri gerektiği sözleriyle bitirildi.