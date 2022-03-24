İnşaat işçileri haykırdı: ’Çalışırken ölmek istemiyoruz!’

İş kazaları ve iş cinayetlerinin sık sık yaşandığı inşaat iş kolunda, 23 Şubat günü İstanbul Finans Merkezi Halkbank GYO şantiyesinde üzerine beton blok düşmesi sonucunda ağır yaralanan işçi Fikret Öztürk, 6 mart günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İnşaat İş, Dev Yapı İş sendikaları ve İSİG Meclisi’nin çağrısıyla Finans Merkezi ,Halkbank GYO önünde, Fikret Öztürk’ün ölümünü protesto etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

İş cinayetlerini örgütlenerek durduracağız

Açıklamada, 2021 yılında en az 2170 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğinin altı çizilirken, 2022 yılının Şubat ayında ise tespit edilebildiği kadarıyla en az 106 işçinin iş cinayetlerine kurban verildiği belirtildi.

Devletin ve patronların, şehirlerin en görünür alanlarındaki şantiyelerde bile ölümleri gizleme çabasında olduğuna vurgu yapılırken, bu ölümleri durdurmanın tek yolunun da örgütlenmekten geçtiği vurgulandı.

'Hayatını kaybeden inşaat işçisi, bundan çok daha fazlası'

Basın açıklaması sonrasında Dev Yapı İş sendikası genel başkanı Özgür Karabulut soL’a konuştu.

Bugünkü eyleme konu olan işçi Fatih Öztürk cinayetinde bile günler sonrasında, engellemeleri aşarak kişi tespiti yapabildiklerini belirten Özgür Karabulut, patronların, devletin verdiği güç zırhıyla umarsızca hareket ettiğini söyledi.

'Köleliğin de gerisinde bir çalışma düzeni var'

Karabulut şunları söyledi:

‘’Burası İstanbul’un ortası ve bu şantiyede toplamda 30 binin üzerinde işçi çalışıyor. İş güvenliği şöyle dursun, yemeklerden çıkan kurtları konuşur durumdayız. Ödenmeyen mesailer sorunu kadar, işçilerin çoğunun sigortaları eksik yatırılıyor. Gurbetçi olarak buralara gelen insanların, bu zorunluluğu patronlar tarafından kölelik dayatması olarak kullanılıyor. Hatta, şantiyelerde, köleliğin de gerisinde bir çalışma düzeni olduğunu söyleyebiliriz.’’

-Dönem dönem şantiyelerde tepkiler yükseliyor ve kamuoyuna da yansıyor. Bu tepkiler yaygın mı şantiyelerde?

‘’3. Havalimanı şantiyesinde yaşananlar buna bir örnektir. Lokal bir tepki olarak başlayan eylemler sonrasında yaygınlık kazanmıştı ve iktidar bu yayılmayı, patronların telaşını hafifletmek için zor yoluyla bastırdı. İnşaat işçilerinin tepkileri iş kolunda benzer başlıklarda toplanıyor. Ücret artışı talebi her gün daha fazla yükselmekle birlikte, çalışırken ölmek istemediğini haykırıyor işçiler. Ölmemek için önlem alınmasını isteyen işçilere baskı uygulayan patronların düzenine karşı yapılacak tek şey ortak mücadeleyi örgütlemektir.’’

'İşçileri bölmek için her yolu deneyenlere karşı bu birlikteliğin mesaj olduğunu düşünüyoruz'

-Uzunca bir süredir iş kollarında emek örgütlerinin dayanışma örneklerini daha fazla görmeye başladık. Bu bir yanıyla umut verici. İnşaat iş ve Dev Yapı İş sendikası ise bu dayanışmanın en ileri örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Birçok şantiyede ve eylemde göze çarpan bu birliktelik bize ne anlatıyor?

"İnşaat İş Sendikası ile çoğu yerde dayanışma halindeyiz. İşçilerin çalışma biçimleri gereği göçebe bir yaşam sürüyor olmalarını, patronlar örgütlenmeyi bölme fırsatı olarak kullanıyor. Taşerona ihale edilen sorunlar için beşli çete diye anılan firmalar gibi büyük şirketler, muhataplıktan kaçmak için her yolu deniyorlar.

Milyonlarca lira kar eden patronlar, üç kuruşluk önlemi almadığı için ölüyoruz. İşte bu, sermayenin barbarlığıdır.

Gördüğümüz gibi, işçileri türlü yollarla bölerek hak aramasına engel olanların karşısında birlikte hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz.

İnşaat İş sendikası ile bu anlamda biriz, birlik halindeyiz."