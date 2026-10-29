İnşaat değil, cinayet mahalli: Açık bırakılan asansör boşluğuna düşen yedi yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 29.10.2026 , 19:57 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 , 19:58
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan su dolu çukura düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Erdemoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu.
Bu sırada inşaatın çevresinde oyun oynayan 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.
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Çevredeki kişilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan Mutlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mutlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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