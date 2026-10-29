  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

İnşaat değil, cinayet mahalli: Açık bırakılan asansör boşluğuna düşen yedi yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, gerekli önlemlerin alınmaması ve yağışların etkisiyle bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. İnşaat çevrede oynarken dengesini kaybedip suya düşen yedi yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.10.2026 , 19:57 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 , 19:58

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan su dolu çukura düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Erdemoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu.

Bu sırada inşaatın çevresinde oyun oynayan 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

Çevredeki kişilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan Mutlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz. 

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Antep'te iki haftada iki çocuk işçi ölmüştü: AKP'li vekil sanayide karşılaştığı çocuk işçilerle fotoğraf çektirdi, gururla paylaştı

Haber Merkezi

İstanbul'da parktaki su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü!

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.