İnşaat değil, cinayet mahalli: Açık bırakılan asansör boşluğuna düşen yedi yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, gerekli önlemlerin alınmaması ve yağışların etkisiyle bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. İnşaat çevrede oynarken dengesini kaybedip suya düşen yedi yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.