İngiltere'nin vergi şampiyonu Rusya asıllı milyarder oldu

Rusya doğumlu milyarder Aleksandr Gerko'nun geçtiğimiz yıl İngiltere'nin en yüksek vergi ödeyen kişisi olduğu belirtildi.

Sunday Times Vergi Listesi'nin yayınladığı verilere göre, Gerko, İngiltere'nin kamusal finansına yalnızca 12 ayda 487 milyon sterlin (569 milyon dolar) katkı sağladı. Bu, günde 1,3 milyon sterlin, saatte ise 55 bin 639 sterlin vergi ödemesine tekabül ediyor. Gerko, geçtiğimiz yıl ise İngiltere'de 117,4 milyon sterlin vergi ödeyerek, en çok vergi ödeyenler listesinde 10. sırada yer almıştı.

İngiltere'de en çok vergi ödeyenler listesinde Gerko'nun ardından 460,2 milyon sterlin (569 milyon dolar) vergi ödemesiyle bahis sitesi Bet365'in sahibi Denise Coates, üçüncü sırada da 392,3 milyon sterlin (485 milyon dolar) ödemeyle spor markası Speedo, Kickers ve Berghaus'un sahibi Stephen Rubin yer aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da doğan Gerko, 2016 yılında İngiltere vatandaşı oldu. Yakın zamanda da Rusya vatandaşlığından vazgeçen Gerko, Londra merkezli ticaret şirketi XTX Markets'in kurucusu ve en büyük hissedarı.