İngiltere'den Ukrayna'ya bir milyar sterlinlik askeri yardım paketi

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin değerinde askeri destek paketi gönderme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da NATO'daki müttefiklerini Ukrayna'ya daha fazla silah ve teçhizat yardımı yapmaya çağırdı.

İngiliz hükümet kaynaklarının bildirdiğine göre, gönderilen paketin içerisinde hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve elektronik harp teçhizatı bulunuyor.

Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana İngiltere tarafından Kiev'e yapılan askeri yardımın değeri 3,8 milyar sterline ulaştı.