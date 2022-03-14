İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili istihbarat raporu

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük istihbarat raporunda, Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda 2 milyon 500 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Raporda, “Ayrım gözetmeyen Rus bombardımanı ve hava saldırıları yaygın yıkıma neden oluyor. Birleşmiş Milletler (BM), Rus işgalinin başlamasından bu yana halihazırda 1663 sivil kayıp olduğunu bildirdi. Daha önceki bu tür tahminlerde olduğu gibi, gerçek rakamların önemli ölçüde daha yüksek olması muhtemel ve Rus operasyonları devam ettiği sürece tırmanmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.