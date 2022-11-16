İngiltere'den Polonya'ya düşen füzeyle ilgili açıklama: Koordinasyon halindeyiz

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmüş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olayın ardından açıklama yaparak NATO dahil uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.

Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Savunma Bakanı Ben Wallace'la konuştuğunu kaydederek, "Polonya'da füze saldırısı haberlerini acilen inceliyoruz ve ne olduğunu ortaya çıkaran müttefiklerimizi destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Rishi Sunak, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştüğünü belirterek, "İngiltere'nin Polonya'yla dayanışmasını yineledim ve kurbanlar için başsağlığı diledim. NATO müttefiklerimizle yakın temas halinde olmaya ve koordinasyonu sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. (AA)